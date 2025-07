Nazione: “Nuovi innesti per Pioli? Sì, ma senza fretta. Il mister ha già la sua Fiorentina”

È difficile ricordare una Fiorentina che a luglio, a ritiro appena iniziato, potesse vantare un motore così già costruito e avviato. I giorni (lontani appena una manciata di mesi, ovvero la scorsa estate) con la squadra allestita allo sprint del mercato, a fine agosto 2025, sembra ormai (e per fortuna) solo un pessimo ricordo. Lo step fatto dalla società – sicuramente anche con il pungolo di un allenatore come Pioli – è stato una scelta decisiva e incisiva per poter guardare anche al mercato con meno pressioni possibile e andare così a chiudere affari che porteranno alla squadra quel salto in avanti definitivo per poter vivere una stagione in prima fila.

Le scelte di allenatore e società sono state così – oltre che condivise – un atteggiamento decisivo per sfruttare al meglio l’estate tra Viola Park e Inghilterra. La dirigenza viola continua comunque a lavorare per rinforzare la mediana. Fagioli può avere accanto Mandragora o Fazzini, ma ci sono anche alternative oggi meno prevedibili (vedi Bianco o Ndour, fino ad arrivare a Sabiri) che nei meccanismi di Pioli sono già una garanzia sufficiente di presenza e di competitività ovviamente costruttiva. Lo riporta La Nazione.