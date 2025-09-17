Nazione non ha dubbi: “Pioli non può tenere in panchina Fazzini dopo le prestazioni. Gud più indietro”

Si attendono novità nel reparto offensivo della Fiorentina. Pioli non può più tenere in panchina Fazzini dopo le precedenti prestazioni. Potrebbe essere lui il giocatore ideale a conferire profondità e verticalizzazioni, per liberare l’esuberanza fisica Kean nei duelli a campo aperto. Gudmundsson sta recuperando l’infortunio alla caviglia e sicuramente sarà della partita. Ma adesso serve far giocare chi sta al meglio delle condizioni. E Fazzini questo l’ha dimostrato. Lo riporta La Nazione.