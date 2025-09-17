17 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:34

Nazione non ha dubbi: “Pioli non può tenere in panchina Fazzini dopo le prestazioni. Gud più indietro”

Fazzini ora è nelle migliori condizioni

Si attendono novità nel reparto offensivo della Fiorentina. Pioli non può più tenere in panchina Fazzini dopo le precedenti prestazioni. Potrebbe essere lui il giocatore ideale a conferire profondità e verticalizzazioni, per liberare l’esuberanza fisica Kean nei duelli a campo aperto. Gudmundsson sta recuperando l’infortunio alla caviglia e sicuramente sarà della partita. Ma adesso serve far giocare chi sta al meglio delle condizioni. E Fazzini questo l’ha dimostrato. Lo riporta La Nazione.

