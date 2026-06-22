Nazione non ha dubbi: "La Fiorentina vuole cedere De Gea, Paratici chiede 5 milioni"

Lo spagnolo ha uno stipendio di primo piano

L'idea è chiara, nonostante il dribbling di Fabio Paratici nella conferenza stampa di giovedì scorso. La Fiorentina vuole cambiare anche il portiere nel corso dell'estate. Confermati Christensen (come secondo) e Lezzerini (come terzo) la vera rivoluzione riguarda David De Gea. Ingaggio troppo elevato (3 milioni netti per altri due anni) e volontà di ringiovanire anche il ruolo del portiere.

Sono queste le logiche che hanno spinto i dirigenti viola a una riflessione profonda, perché De Gea oltre a essere il capitano della Fiorentina à anche uno dei senatori del gruppo. Certo, tra il dire e il fare c'è di mezzo anche una cessione non semplice con il trentacinquenne spagnolo che si porta dietro, come detto, uno stipendio di primo piano. Di contro la Fiorentina non ha pretese esose per il cartellino (più o meno 5 milioni di euro). Lo scrive La Nazione.