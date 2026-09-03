Nazione non ha dubbi: "La Fiorentina potrebbe essere interessata a Brozovic"

Mercato Fiorentina chiuso? Forse no...

La situazione Brozovic è ancora da definire e il club viola potrebbe essere interessato. Fra i mercati ancora aperti, oggi chiuderanno i battenti in Belgio, Austria, Ungheria e Scozia. Domani stop in Turchia, mercato tradizionalmente molto attento alla Serie A. Stop fra 24 ore anche in Ucraina, un giorno in più in Portogallo, mentre lunedì sarà la volta dell'Arabia. Ancora tempo in Croazia, in Svizzera si potranno fare affari fino all'8 e in Polonia fino al 9. Poi la Russia il 10, mentre più avanti si spingono Grecia (15 settembre) e Serbia (18). Lo scrive La Nazione.