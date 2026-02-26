Nazione non ha dubbi: “Esame soprattutto di testa. Il principale avversario della Fiorentina sarà se stessa”

L’esame sarà soprattutto di testa e poi, semmai, tattico. Perché Paolo Vanoli sa bene che il principale avversario contro cui la Fiorentina dovrà lottare stasera per raggiungere per il quarto anno di fila gli ottavi di finale di Conference League sarà la Viola stessa. Troppo facile, qualcuno potrà pensare, scendere in campo contro lo Jagiellonia forte dello 0-3 ottenuto senza nemmeno troppi sforzi una settimana fa nel gelo di Bialystok e con, per di più, una squadra infarcita di seconde linee.

Mai presupposto, però, potrebbe essere più sbagliato. Ecco perché l’allenatore vuole evitare passi falsi, che peraltro nella recente storia europea del club dei Commisso si sono materializzati un po’ troppo spesso nei match di ritorno di una fase a eliminazione diretta. Chiedere per avere conferme a Italiano e Pioli e alle «rimontone» (poi rimaste solo parziali) subite dal Braga (0-2 al 35′ nel febbraio 2023 dopo il successo della Fiorentina per 4-0), dal Lech Poznan – a proposito di polacchi – nell’aprile dello stesso anno (1-4 per i viola all’andata, 0-3 per gli ospiti al Franchi dopo 69′) o più di recente dal Polissya nel playoff di questa estate, con il 3-0 di De Gea e soci ottenuto in trasferta all’andata e la replica dei modesti ucraini a Reggio Emilia capaci di andare sullo 0-2 dopo 13′. Sullo sfondo restano, in ogni caso, gli ottavi di finale del torneo – che verranno sorteggiati domani e si disputeranno tra il 12 e il 19 marzo, con l’eventuale turno di ritorno che i viola giocherebbero in trasferta – contro una tra Strasburgo (7° nella Ligue 1 francese) e il Rakow (altra formazione polacca che si trova al 5° posto del suo campionato) oltre a un bottino da 800mila euro che la Uefa erogherà alla squadra che strapperà il pass per il prossimo turno. Lo riporta La Nazione.