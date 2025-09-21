21 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:38

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Niente rivoluzioni, Pioli conferma la difesa. Fagioli rischia, ballottaggio con Sohm”

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “Niente rivoluzioni, Pioli conferma la difesa. Fagioli rischia, ballottaggio con Sohm”

Redazione

21 Settembre · 09:17

Aggiornamento: 21 Settembre 2025 · 09:17

TAG:

FagioliFiorentina

Condividi:

di

Pioli ha in mente degli assestamenti mirati

Pioli non ha in mente rivoluzioni radicali per la sfida contro il Como, ma piuttosto alcuni assestamenti mirati per correggere le difficoltà viste nelle ultime uscite. La priorità è evitare l’approccio disastroso mostrato contro Napoli e Polissya, che ha messo subito in salita le gare. L’allenatore vuole una Fiorentina più equilibrata: solida dietro, ordinata e creativa in mezzo, ma soprattutto capace di incidere in avanti. Nonostante le perplessità emerse dalla gara con i campioni d’Italia, il pacchetto arretrato davanti a De Gea dovrebbe essere confermato con Comuzzo, Pongracic e Ranieri, mantenendo dunque la linea a tre.

A centrocampo Nicolussi Caviglia, al debutto da titolare in viola, e Mandragora sembrano sicuri del posto, mentre la terza maglia se la giocano Sohm e Fagioli. Sugli esterni invece spazio a Dodo e Gosens, chiamati a garantire corsa e ampiezza per sostenere il gioco offensivo. L’idea è quella di dare più qualità alla manovra e allo stesso tempo rendere la squadra meno leggibile, cercando soluzioni rapide per innescare gli attaccanti. Lo scrive La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio