Nazione netta: “Prima offerta del Como per Kean irricevibile per la Fiorentina”

Per la Fiorentina non è neanche una base di trattativa

Il sasso lanciato nel lago non ha fatto più di tanto rumore dalle parti del Viola Park. Moise Kean e il Como è una storia che occuperà tutta la settimana, ma per dargli corpo servirà far lievitare (e non di poco) la nuova offerta da recapitare alla Fiorentina. Che la prima l'ha già rifiutata. Irricevibile per Paratici e Goretti quella composta dai 5 milioni di prestito oneroso e da altri 25 di obbligo di riscatto (che parrebbe anche legato a una serie di condizioni). Per la Fiorentina questa non è nemmeno una base per la trattativa.

Piuttosto è parso un bluff del Como. Forse per far capire a Fabregas di volerci provare. Il tecnico è lo sponsor principale di Kean sulle rive del lago, ma fin qui pare il solo veramente determinato a portarlo via da Firenze. Da ieri si è innescata una nuova fase d'attesa per capire se i dirigenti lariani vorranno rilanciare oppure no. Di sicuro bisogna salire oltre i 40 milioni, altrimenti Moise (che non ha mai chiesto la cessione) resterebbe a Firenze. Lo riporta La Nazione.