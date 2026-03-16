Nazione: “Nessuno in estate con i 90 milioni spesi l’avrebbe detto, oggi vincere vale la salvezza”

Nessuno, ma proprio nessuno, nei giorni in cui l’estate scintillava sui sogni della Fiorentina, quella dei 90 milioni spesi sul mercato, della panchina a Pioli e di Kean rimasto nonostante le tentazioni milionarie, nessuno – dicevamo – in quei giorni, in quelle settimane, avrebbe pensato che la stagione viola si sarebbe decisa (se non definitivamente, quasi) un lunedì di metà marzo, nella notte. A Cremona.

Altri tempi, certo, visto che quella (inimmaginabile) notte in cui la Fiorentina si gioca la salvezza ha finito per diventare una perfida realtà. E andrà in scena a partire dalle 20.45 di stasera, allo stadio Zini di Cremona.

Facile, sì, addirittura facile, sostenere quanto la squadra di Vanoli dovrà fare sul campo: ovvero vincere la partita e portare a quattro punti la distanza (di sicurezza) proprio dalla Cremonese. Più complicato, invece, capire come la Fiorentina potrà fare questo, dopo che gli spettri di una stagione horror hanno ripreso a correre nelle ultime settimane.

Vanoli nelle ore fra la ritrovata vittoria (in Conference) e l’attesa dello scontro con la Cremonese, ha fatto lo psicologo, l’allenatore, il motivatore, il pompiere (per spengere la tensione psicologica), il prof di matematica (per leggere, rileggere e correggere i numeri della classifica). Vanoli ha fatto tutto questo, senza tralasciare i movimenti che la squadra dovrà avere sul campo per scavalcare un avversario che nella forza della disperazione potrebbe trovare un’arma pericolosissima per le ambizioni viola.

Attaccare, pressare, fare la partita: questa la ricetta, spesso mal interpretata nel corso di questa annata, che la squadra non potrà sbagliare nella notte di Cremona. Dove gli attori (o… ingredienti di questa ricetta ideale) saranno al loro posto per ottenere il massimo. La spinta di Parisi, la ‘testa’ di Fagioli per dettare i tempi, la qualità di Gud: ci sarà tutto questo in campo, stasera nel duello con la Cremonese. E ci sarà anche il fantasma (gioca o non gioca?) di Moise Kean.

Dettaglio da non sottovalutare, certo, ma in ogni caso a spingere la Fiorentina dovrà essere la tensione del gruppo. La voglia (di tutti, di chiunque giochi) di allontanare i fantasmi di una retrocessione e la consapevolezza che il risultato della notte di Cremona potrà in qualche modo portare a una gestione meno stressante del resto delle partite che portano alla fine del campionato.

Firenze crede che la sofferenza patita nei mesi scorsi sia già stata una sorta di conto da pagare per tutto quello che non ha funzionato dall’estate in poi. Firenze vivrà il match da casa e anche l’assenza dei tifosi viola, allo ‘Zini’ rappresenta un ostacolo da superare (psicologicamente) per avere un approccio al match senza sbavature. Nella notte e nella bolgia dello stadio di Cremona, la Fiorentina sceglierà il suo futuro che dovrà essere solo e soltanto in una direzione. Quella di una vittoria che vale la salvezza. Lo riporta La Nazione.