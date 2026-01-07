7 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:29

Nazione: “Nessun esodo ma saranno 400 i tifosi viola all’Olimpico per Lazio-Fiorentina”

Il cuore viola batterà anche all'Olimpico

Non sarà un esodo , ma il cuore viola batterà forte anche all’Olimpico. Nonostante il ritorno alla routine dopo le festività, un turno infrasettimanale poco agevole e il fischio d’inizio fissato alle 20.45, circa 400 tifosi della Fiorentina saranno presenti questa sera a Roma per sostenere la squadra nel match contro la Lazio. A frenare numeri più consistenti ha contribuito anche il costo del biglietto, tutt’altro che popolare: 30 euro per il settore ospiti. Eppure, chi ci sarà proverà a farsi sentire, spingendo De Gea e compagni verso il terzo successo in campionato e soprattutto verso il primo lontano dal Franchi. Un obiettivo possibile anche alla luce del precedente della scorsa stagione, quando i viola espugnarono l’Olimpico 2-1 grazie alle reti di Adli e Beltran. Lo riporta La Nazione.

