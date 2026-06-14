Nazione: "Ndour nel mirino della Juve ma per la Fiorentina a meno di maxi offerta è incedibile"
Il centrocampista è tra i pochissimi intoccabili in rosa
A cura di Redazione Labaroviola
14 giugno 2026 10:25
Spifferi di mercato hanno riguardato nelle ultime ore anche Cher Ndour, che sarebbe finito nel mirino della Juventus. Ma il centrocampista gigliato è uno dei pochissimi intoccabili della rosa al netto della classica offerta irrinunciabile. Nel corso dei mesi ha colpito molto il ds Paratici per la crescita che ha avuto. La Fiorentina vuole ripartire senza dubbio da lui e da Fagioli in mezzo al campo. Lo scrive La Nazione.