Nazione, nasce la “InViola Premium Card” per chi si abbona: serve per l’Europa

I primi dati sulla Campagna Abbonamenti iniziata nelle scorse ore la Fiorentina li diffonderà nei prossimi giorni. Ieri mattina per accedere al nuovo portale VivaTicket si registravano code virtuali di alcuni minuti, segno che diversi tifosi hanno voluto da subito rinnovare il loro abbonamento. Oltre alla tabella prezzi standard, divisa in base alle fasi di vendita, la Fiorentina ha previsto una serie di promozioni per alcune categorie di tifosi. Sarà possibile acquistare l’abbonamento ‘Ridotto Donna’, ‘Ridotto Under 25’, ‘Ridotto Over 65’ e ‘Ridotto Under 14’. Prendiamo come riferimento la Curva Fiesole. In prelazione l’abbonamento costerà 190 euro. Donne, Under 25 ed Over 65 lo pagheranno invece 150 euro, mentre i ragazzi Under 14 spenderanno 80 euro per tutta la stagione.

C’è poi l’opzione ‘Viola Friends’, che è attiva solo in Curva Ferrovia. Acquistabile da un minimo di 2 persone fino ad un massimo di 4 e disponibile con tariffa Adulto e Under 14). Infine la Fiorentina ha fatto sapere che chi si abbonerà avrà in omaggio la nuova InViola Premium Card, che servirà per biglietti (ad esempio per le partite europee), trasferte e la classica raccolta punti a premi. Lo scrive La Nazione.

