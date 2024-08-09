Nazione, Mourinho ottimista per chiudere Amrabat. Ma il centrocampista pensa ancora allo United
Uno degli esuberi con la situazione più difficile in casa Fiorentina è Sofyan Amrabat. L'ex United, secondo la Nazione, il Fenerbahce di Mourinho si dice ottimista sulla possibilità di chiudere l'affa...
Uno degli esuberi con la situazione più difficile in casa Fiorentina è Sofyan Amrabat. L'ex United, secondo la Nazione, il Fenerbahce di Mourinho si dice ottimista sulla possibilità di chiudere l'affare, come riportato anche dai media turchi. Ancora le parti devono limare le cifre dell'eventuale trasferimento a titolo definitivo, senza prestiti. Il ragazzo però, come si può notare anche sui social, vorrebbe tornare allo United come prima opzione. In realtà sul sito della società inglese è ancora presente la maglia del marocchino.
BLAZQUEZ ANNUNCIA: “GUDMUNDSSON CI HA DETTO CHE VUOLE ANDARE ALLA FIORENTINA. CERCHIAMO UN SOSTITUTO”
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