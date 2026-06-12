Nazione: “Monte ingaggi? Troppo alto. Ci saranno cessioni dolorose, riflessioni soprattutto sui big”

Nell'incontro con l'agente di Kean non verrà valutato solo l'aspetto economico

Uno dei primi messaggi trapelati dal Viola Park ha riguardato il monte ingaggi della Fiorentina. Troppo alto. E dunque da abbassare. Con anche cessioni dolorose. Arriva da qui l'esigenza di una riflessione profonda che riguarda anche e soprattutto i big della squadra. Il discorso Kean (4,5 milioni netti a stagione) andrà oltre. Accanto all'aspetto economico sarà valutato anche altro nell'incontro tra le parti che andrà in scena la prossima settimana. Lo riporta La Nazione.