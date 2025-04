Nazione: “Missione semifinale, la Conference per vincere un trofeo e raggiungere l’Europa League”

La missione Celje è partita ieri pomeriggio, quanto la Fiorentina è tornata in campo dopo il giorno di riposo concesso da mister Palladino ai suoi ragazzi. Alle spalle il ciclo di ferro con Napoli, Juventus, Atalanta e Milan che ha fruttato alla classifica sette punti. Se in campionato rimane apertissimo ogni scenario e si tornerà a pensarci da venerdì (col Parma nel mirino), in coppa non sono ammessi passi falsi a questo punto della competizione. Per questo il Celje, seppur modesto come qualità attuale e storia, resta avversario da prendere con le molle. Troppe volte negli ultimi anni la Fiorentina ha avuto la dimostrazione di cosa significhi giocare in Europa. Se non si è connessi al cento per cento anche il più modesto degli avversari può creare problemi.

Mister Palladino è ripartito da qui. Trovato il vestito giusto a livello tattico, l’aspetto mentale resta fondamentale anche se i suoi ragazzi hanno tutti dimostrato di essere super concentrati sulla competizione europea. Al di là del patto che resta chiuso a doppia mandata nello spogliatoio del Viola Park, il percorso in Conference rimane quello più immediato per tagliare il doppio traguardo: sollevare finalmente un trofeo e andare a giocare in Europa League.

Che sicuramente è ancora raggiungibile tramite il campionato, ma di certo c’è che qualcuno lassù resterà con un pugno di mosche in mano a fine stagione. A Celje la Fiorentina troverà uno stadio esaurito (circa 13mila spettatori) ma avrà dalla sua parte 1.300 tifosi gigliati. Diversi partiranno da Firenze, altri dal nord Italia e un bel gruppo sarà rappresentato da tifosi residenti all’estero, specialmente nei paesi del centro Europa. Per loro avere la Fiorentina a portata di mano è occasione più unica che rara.

Possibile che Palladino decida di dare un turno di riposo a qualche elemento della formazione titolare anche se l’obiettivo resta quello di chiudere il discorso qualificazione già nella partita d’andata, per poter gestire energie e risorse in quella di ritorno al Franchi del giovedì successivo (il 17 aprile con fischio d’inizio sarà alle 18.45).

Di sicuro ci sarà Comuzzo nel terzetto di difesa con Pablo Marì out dalla lista Uefa. In diversi sperano in una chance dal 1′. A cominciare da Adlì (potrebbe riposare Cataldi) dopo le briciole raccolte contro il Milan. In attacco scalpitano Beltran e Zaniolo per giocare dall’inizio, ma oggi è difficile prevedere l’esclusione di Gudmundsson e Kean. Lo riporta La Nazione.