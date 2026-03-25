25 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:07

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Mercato di gennaio deludente, Vanoli trova le soluzioni e rilancia la Viola”

Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Nazione: “Mercato di gennaio deludente, Vanoli trova le soluzioni e rilancia la Viola”

Redazione

25 Marzo · 09:24

Aggiornamento: 25 Marzo 2026 · 09:24

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La Nazione analizza il mercato di gennaio gestito da Fabio Paratici, evidenziando diverse criticità: Giovanni Fabbian è rimasto penalizzato da una collocazione tattica che ne limita l’utilizzo; Harrison sta cercando spazio da titolare, ma deve ancora adattarsi ai meccanismi del calcio italiano; Rugani, condizionato dal recupero dopo un infortunio, è stato superato nelle gerarchie da un reparto difensivo già presente e in parte rilanciato.

Tra i nuovi innesti, Solomon è quello che ha dato il contributo più significativo, portando freschezza e qualità alla manovra viola, prima però di fermarsi per infortunio, costringendo Paolo Vanoli a trovare soluzioni alternative.

Rileggendo formazioni, pagelle, dati di rendimento e risultati, emerge così il lavoro di Vanoli: nel centro sportivo Viola Park ha “smontato” la squadra, ne ha rivisto i meccanismi, rimesso ordine e ricollocato alcuni elementi nel ruolo più adatto, riuscendo a riavviare una Fiorentina che prima appariva in difficoltà, perdendo consistenza e punti.

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