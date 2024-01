Nazione, mercato della Fiorentina di nuovo bloccato, novità la prossima settimana? Almeno due acquisti 

Ore di attesa. Forse giorni. Il mercato della Fiorentina si è fermato di nuovo. L’Inter all’orizzonte, l’impressione è che per ulteriori novità si debba attendere la prossima settimana. Non che fin qui ci siano stati particolari botti, ma i giorni scorsi erano stati senz’altro più movimentati delle ultime ore. Ieri si sono avute due certezze negative: lo stallo completo dell’affare Brekalo-Dinamo Zagabria e la chiusura netta del Club America per Brian Rodriguez, spazientito davanti al tergiversare della Fiorentina. Nella notte non è arrivata l’offerta definitiva del club viola e i messicani hanno tolto l’esterno dal mercato per la felicità dei tifosi ‘azulcrema’. Joe Barone mercoledì ha parlato di «qualche rinforzo». Dunque almeno due. Vedremo quel che si muoverà. Lo riporta La Nazione.

