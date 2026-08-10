Nazione: “Mastantuono ha un obiettivo: crescere di condizione per provare ad esserci venerdì”

L’inserimento dell’ex Real sarà graduale

Ventiquattro ore di libertà, poi tutti di nuovo al Viola Park. La Fiorentina ha riacceso i motori ieri pomeriggio, aprendo la settimana che porterà al primo appuntamento ufficiale della stagione. E l'attenzione, inevitabile, era tutta per Franco Mastantuono: l'argentino ha svolto il primo allenamento in gruppo con i nuovi compagni dopo due giorni di lavoro individuale, compreso sabato quando la squadra aveva beneficiato di un'intera giornata libera.

Un inserimento graduale (anche se l'ex Real fino a tutto luglio ha lavorato regolarmente nel gruppo di Mourinho) ma con una direzione ben precisa: crescere di condizione nei prossimi giorni per provare a essere a disposizione venerdì. In attesa che il mercato consegni a Grosso gli ultimi rinforzi soprattutto in attacco, il tecnico ha continuato a lavorare sulla traccia tattica già mostrata nelle ultime settimane. Lo riporta La Nazione.