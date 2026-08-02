Nazione: "Mastantuono-Fiorentina? Manca il suo sì. Ipotesi prestito con diritto a 40 milioni più recompra"

La Fiorentina spera di ricevere una risposta positiva nelle prossime ore. Tutto è nelle mani del giocatore

L’attesa prosegue, anche se la Fiorentina spera di ricevere una risposta positiva nelle prossime ore da Franco Mastantuono. Il club viola ha mosso tutti i passi che poteva muovere, la palla ce l’ha in mano il giocatore da venerdì pomeriggio. L’idea di trasferirsi in Italia lo affascina, anche se la priorità l’ha sempre data a un ritorno al River Plate (nelle ultime ore ha pubblicato su Instagram anche un post nostalgico). Ipotesi però scartata dal Real Madrid, che vuole testare il calciatore in Europa. E l’opzione Fiorentina - grazie ai rapporti costruiti nel tempo da Fabio Paratici – è quella che le Merengues hanno da subito preso maggiormente in considerazione.

La lista dei club interessati al prestito del giocatore è lunghissima e rimbalza da una parte all’altra dell’Europa. Fulham e Benfica paiono le rivali più accreditate, anche se l’opzione Italia ha preso man mano più forza nelle ultime ore, lì dove la Fiorentina è in larghissimo vantaggio su Milan, Roma, Juventus e Napoli. Anche perché il Real Madrid ha bisogno di trovare una squadra che garantisca minutaggio al talento di Azul. Se in altre squadre può essere più complicato, per i gigliati sarebbe di certo una pedina titolare nello scacchiere di Grosso.

Una volta ottenuto il sì del giocatore (la speranza della Fiorentina) sarà messa in piedi l’operazione con il Real Madrid. Che non sarà poi troppo diversa da quelle che i Blancos hanno utilizzato per le cessioni dei loro gioielli. Ipotizzabile un prestito con diritto di riscatto intorno ai 40 milioni, con una eventuale opzione di recompra. In ogni caso tra Fiorentina e Real Madrid non ci saranno problemi, come non ce ne sono stati nell’affare Valdepenas. Adesso conta soltanto ottenere l’ok del giocatore e del suo entourage. Lo scrive La Nazione.