La firma sul rinnovo di Rolando Mandragora non sarà così difficile da ottenere. La volontà della Fiorentina è quella di rinnovare per un ulteriore anno, così come il centrocampista ha sempre fatto sapere di voler rimanere a Firenze. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra le parti per ratificare il tutto, sempre che ci siano intenti comuni sulle cifre. Ma la sensazione è che Mandragora possa restare ancora in viola. Lo riporta La Nazione.