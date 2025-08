La situazione legata al centrocampista ex Torino non è semplice. Il rinnovo di Mandragora con la Fiorentina è in bilico e se alla fine non dovesse arrivare la conclusione sperata, potrebbe essere ceduto al giusto prezzo. La valutazione della dirigenza viola si aggira intorno agli 8/10 milioni. Nelle prossime settimane potrebbe succedere di tutto, ma in caso di una partenza del classe 1997 la Fiorentina andrebbe su un altro centrocampista. Lo riporta La Nazione.