Nazione: “Mandragora se gioca contro il Celje diventerà il più presente in gare europee della storia della Fiorentina”
Al momento primato condiviso con Tomovic
A cura di Redazione Labaroviola
18 marzo 2025 08:13
La partita del 10 aprile sul campo del Celje potrebbe essere storica per Mandragora. Dovesse scendere in campo diventerebbe il giocatore più presente in partite europee della storia della Fiorentina. Al momento condivide il primato con Nenad Tomovic (entrambi 33 presenze), ma Rolando ha l'occasione di diventare primatista assoluto. Lo scrive La Nazione.