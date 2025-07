Nazione: “Mandragora potrebbe essere ceduto. La Fiorentina  quel punto prenderebbe due centrocampisti”

Ancora in fase di stallo il rinnovo di Rolando Mandragora. Allo stato attuale non ci sono le condizioni per firmare il rinnovo nonostante la volontà di entrambe le parti di arrivare a dama. E questa sarà una situazione da monitorare con attenzione nei prossimi giorni. Non si dovesse arrivare a un accordo la permanenza di Mandragora tornerebbe in bilico e la Fiorentina andrebbe a prendere a quel punto almeno due centrocampisti. Scenario da non escludere anche se l’obiettivo di tutti è quello di arrivare a un accordo. Lo scrive La Nazione.