Nazione: “Lunedì confronto, ieri riposo, la Fiorentina torna oggi ad allenarsi al Viola Park”

Dopo il giorno di lavoro che Pioli ha voluto effettuare già all’indomani della sconfitta di domenica contro il Como (la Fiorentina si è ritrovata lunedì mattina al Viola Park per una seduta di scarico e un confronto negli spogliatoi), Ranieri e soci ieri hanno goduto di una giornata di libertà, con la ripresa degli allenamenti che è dunque fissata per questa mattina a Bagno a Ripoli.

Il metodo bastone-carota, dunque, sembra essere quello che è stato scelto di mettere in atto nei confronti di una squadra che ha fin qui ottenuto la peggior partenza in campionato dell’era Commisso, identica solo a quella del 2019 con Montella in panchina. Oggi da valutare le condizioni di Gudmundsson, che potrebbe tornare titolare a Pisa dopo il forfait col Napoli e la panchina col Como. Lo scrive La Nazione.