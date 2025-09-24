24 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:00

Nazione: “Lunedì confronto, ieri riposo, la Fiorentina torna oggi ad allenarsi al Viola Park”

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

24 Settembre · 08:48

Aggiornamento: 24 Settembre 2025 · 08:48

Pioli ha optato per il metodo bastone-carota

Dopo il giorno di lavoro che Pioli ha voluto effettuare già all’indomani della sconfitta di domenica contro il Como (la Fiorentina si è ritrovata lunedì mattina al Viola Park per una seduta di scarico e un confronto negli spogliatoi), Ranieri e soci ieri hanno goduto di una giornata di libertà, con la ripresa degli allenamenti che è dunque fissata per questa mattina a Bagno a Ripoli.

Il metodo bastone-carota, dunque, sembra essere quello che è stato scelto di mettere in atto nei confronti di una squadra che ha fin qui ottenuto la peggior partenza in campionato dell’era Commisso, identica solo a quella del 2019 con Montella in panchina. Oggi da valutare le condizioni di Gudmundsson, che potrebbe tornare titolare a Pisa dopo il forfait col Napoli e la panchina col Como. Lo scrive La Nazione.

