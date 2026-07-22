Nazione: “L’obiettivo di Paratici è consegnare un esterno offensivo a Grosso entro venerdì”

La Fiorentina ha bisogno di accelerare su quel fronte

L'obiettivo è di quelli ambiziosi. Ma Fabio Paratici non è tipo da tirarsi indietro. Consegnare un esterno offensivo a Fabio Grosso entro venerdì, quando la squadra partirà alla volta della tournée inglese. Potrà riuscirci oppure no, ma giorno più giorno meno non cambierà il risultato.

La Fiorentina ha bisogno di accelerare su quel fronte per non rendere vane la permanenza in Inghilterra e l'amichevole in Austria contro il Real Madrid. Grosso si sta ‘arrangiando' con Gudmundsson largo a sinistra e qualche giovane a destra, ma in quel ruolo servono almeno quattro interpreti. E per quello che si è capito, almeno una coppia (quella titolare) sarà all'altezza degli altri colpi effettuati. Insomma, non ci sono grandi dubbi sul fatto che Paratici possa prendere elementi funzionali, ma adesso il tempo comincia a stringere. Lo riporta La Nazione.