Nazione: “Lo staff medico farà di tutto per far essere Kean titolare con il Parma. Moderato ottimismo”

Contro il Rakow in ogni caso riposerà

L’obiettivo di Moise Kean è quello di rendersi disponibile per lo scontro diretto di domenica con il Parma e lo staff medico della Fiorentina farà di tutto perché il centravanti riesca ad essere in campo dal 1′. Il pessimismo che si era generato nelle scorse ore a proposito delle condizioni del classe 2000, dopo la seduta di scarico di ieri (la prima della settimana dopo le 24 di riposo concesse da Vanoli alla squadra martedì), ha lasciato pian piano spazio a un moderato ottimismo e tutto lascia pensare che l’ex Juventus potrà essere regolarmente della partita tra tre giorni.

A creare più di un grattacapo a Kean, nelle scorse ore, ci aveva pensato un fastidio alla tibia che la punta si trascina dietro da qualche settimana e che già lo aveva riguardato giovedì scorso, quando al termine della gara di Conference con lo Jagiellonia il numero 20 aveva lasciato il campo zoppicando. Insomma, un guaio che può togliere serenità a lui e quindi alla squadra.

Un po’ la stessa cosa (giocatore che zoppica in campo) è accaduta lunedì a Udine, quando Kean dopo l’ennesimo contrasto di gioco ha chiesto il cambio dopo 71′ e ha abbandonato il terreno di gioco claudicante. L’allarme rosso, com’era naturale, è scattato subito ma oltre alla conferma arrivata ieri dal Viola Park (dove Moise ha svolto lavoro individuale e oggi proverà gradualmente a tornare in gruppo) sono arrivate a rasserenare Paolo Vanoli e i tifosi della Fiorentina le parole pronunciate dal bomber martedì nel corso di un evento a Milano organizzato da Lega e EA Sports: «Sto bene, cerco di star meglio ogni giorno. Proverò ad esserci per la prossima partita». In caso di forfait di Kean – che in ogni caso è destinato a riposare la settimana prossima contro il Rakow – è pronto Piccoli. Lo scrive La Nazione.

