Nazione: "Lipsia ipotesi da non scartare per Kean, l'idea prioritaria resta il Como"

Kean sarebbe il preferito di Fabregas

Intanto si è tornati a parlare anche di Moise Kean . In Germania raccontano di un interesse crescente del Lipsia per il centravanti della Fiorentina. Ipotesi da non scartare, anche se il Como in questo momento rappresenta l'idea prioritaria. Kean sarebbe il preferito di Fabregas, un contatto esplorativo con gli agenti del calciatore c'è già stato e la sensazione è che si tornerà presto a parlarne. La Fiorentina là davanti cammina su un filo sottile. Lo scrive La Nazione.