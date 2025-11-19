Nazione: “Le regole di Vanoli: stop alle club e condivisioni social ridotte al minimo”

La stretta è stata decisa ed è balzata agli occhi attenti di chi frequenta il variegato mondo social viola. D’altra parte non è una novità che i social network non vadano a genio a Paolo Vanoli, che non ha neanche un profilo ufficiale nel quale condividere immagini e pensieri. Il tecnico da questo punto di vista è uomo d’altri tempi e una delle prime direttive date a squadra e club è stata proprio sulle condivisioni social, ormai ridotte al minimo.

I tifosi però hanno potuto apprezzare – nella settimana che porta alla sfida contro la Juventus – una piccola apertura nella giornata di ieri, quando il profilo Instagram della Fiorentina è tornato a pubblicare una serie di immagini dell’allenamento. Rigorosamente primi piani senza pettorine, utili per capire l’umore della seduta e poco altro. Addio, in ogni caso, alle clip con i giocatori in movimento durante l’allenamento. Nessun vantaggio da dare agli avversari. Non che si capisse granché su idee tattiche e movimenti, ma meglio non rischiare avrà pensato Vanoli.

Stretta evidente anche per quanto riguarda i profili social dei calciatori, anche questi depotenziati e in parte silenziati, almeno per quel che riguarda la vita di campo e di spogliatoio. Negli ultimi giorni si è visto il minimo indispensabile. Lo stesso Dodo, protagonista dell’ultima polemica social con il follow tolto alla Fiorentina, ha festeggiato il compleanno ma sui propri canali ha condiviso soltanto la grafica ufficiale della Fiorentina. Ci si avvicina anche così alla sfida di sabato contro la Juventus. Un silenzio social che sa di concentrazione, di attenzione e voglia di ridurre al minimo le distrazioni.

Non che in passato i risultati non siano arrivati per colpa di social e smartphone, ma il profilo basso può aiutare anche a riconquistare la fiducia dei tifosi. C’è momento e momento, anche per utilizzare strumenti di condivisione ormai compagni di vita di calciatori e non solo. Adesso la Fiorentina deve pensare soltanto a riemergere. Lo scrive La Nazione.