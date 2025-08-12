Nazione: “Le priorità della Fiorentina: vice Kean, esterno e centrocampista se va via Mandragora”

Le priorità del mercato della Fiorentina sono chiare e note da giorni. Un vice Kean, probabilmente un esterno che all’occorrenza possa far rifiatare Dodò e un centrocampista se non si arriverà al rinnovo con Mandragora. Contestualmente Pradè e Goretti hanno l’urgente necessita di abbassare il monte ingaggi cedendo gli esuberi della rosa.

Facile a dirsi, meno a farsi, ma gli ingaggi dei vari Brekalo, Infantino, Barak, Ikoné e Sabiri oltre che Beltran, anche lui in uscita, pesano come macigni. Eppure dovranno seguire necessariamente la strada di Nzola, Sottil e Christensen. Lo scrive La Nazione.