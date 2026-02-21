Nazione: “L’autostrada per la salvezza? Fiducia, coraggio e autostima. Tre motivi che fanno sperare”

Tre gol tutti insieme, la Fiorentina di Vanoli in trasferta non li aveva ancora segnati. L’ha fatto a Bialystok per mettere una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di Conference League. Per la verità, quella di Stefano Pioli lo aveva fatto due volte, sempre in Europa e sempre in trasferta contro Polissya e Rapid Vienna. Altri complicatissimi e contraddittori tempi; poi sappiamo com’è andata finire. Ma lo 0-3 esterno contro lo Jagiellonia è profondamente diverso rispetto ai precedenti ricchi di gol, come quel 5-1 (altra gara da over dei viola), maturato in casa contro l’Udinese. Situazione diversa, quella con i friulani in 10 per buona parte della gara. Quello maturato in Polonia è un punteggio che corrobora l’autostima viola, messa a dura prova dall’illusione di essere uscita dal tunnel (la vittoria a Bologna) e dal brusco risveglio e ritorno alla realtà (sconfitta la settimana successiva in casa contro il Cagliari).

Non aveva certo l’aria della partita impossibile questo primo incontro del play off di Conference, ma il fatto che tutto sia scivolato via liscio e tranquillo è già qualcosa in questi tempi di nervosa vita viola. Archiviata la vittoria con vista ottavi, preso nota con serenità, senza trionfalismi, ma con soddisfazione, del successo, si può aggiungere che tutto il resto rimane dov’era e com’era. E tutto il resto significa la necessità di ritrovare in campionato la continuità di rendimento, la fiducia e anche il temperamento. Tutte qualità che serviranno come l’aria nello scontro salvezza di lunedì contro il Pisa. Teniamoci stretto quanto di buono (ri)visto, come gli autori dei tre gol che, a diverso titolo volevano lasciare il segno. Ora serve solo vincere. Lo scrive La Nazione.