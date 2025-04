Nazione lancia l’allarme: “Problema alla coscia per De Gea. A Cagliari gioca Terracciano?”

Anche per questo motivo Palladino in Sardegna non sembra intenzionato ad operare particolari stravolgimenti nell’undici di partenza: il giorno in più di riposo di cui ha potuto beneficiare la sua squadra dopo le fatiche di Conference permetterà all’allenatore di mandare un campo la formazione migliore (è scontato il ritorno dal 1′ di Dodo e Gosens sulle fasce, così come quello di Marì al centro della difesa), anche se da qualche ora è sorto un dubbio legato alle condizioni di De Gea. Il portiere, già con il Celje, è sceso in campo con un fastidio alla coscia che è stato monitorato anche in questi giorni e dunque solo stamani il tecnico sceglierà se riconfermare lo spagnolo (l’acciacco non è invalidante, visto come l’ex United ha performato con gli sloveni) o se concedere spazio a Terracciano. Oggi intanto la squadra pranzerà al Viola Park e poi volerà a Cagliari. Lo scrive La Nazione.