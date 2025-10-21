21 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:19

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione lancia l’allarme: “Fiorentina incapace di gestire il vantaggio: 11 i punti buttati al vento”

Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

21 Ottobre · 09:12

TAG:

Fiorentina

di

Fiorentina incapace di portare a casa la posta piena

Dal Cagliari al Milan. Dalla prima alla settima giornata. In mezzo undici punti gettati al vento da situazioni di vantaggio. Eccolo uno dei problemi principali della Fiorentina. Incapace di gestire i vantaggi e di portare a casa la posta piena. Le zero vittorie si spiegano anche così. Con una fragilità mentale che comincia a preoccupare. Una volta può succedere, due anche. Ma quando accade con costante e pericolosa regolarità diventa un problema di non poco conto.

La serie fu inaugurata a Cagliari, con la zuccata di Luperto in pieno recupero che riprese il vantaggio di Mandragora. Al Franchi Como e Roma sono stati capaci di ribaltare gli iniziali vantaggi firmati dallo stesso Mandragora e da Kean. La squadra di Fabregas completò il sorpasso ben oltre il novantesimo, i giallorossi addirittura entro la fine del primo tempo. E puntualmente a San Siro il problema si è riproposto, con Leao che prima ha pareggiato la rete di Gosens e poi ha siglato il sorpasso grazie al contestatissimo rigore.

Conto facile da fare, eccoli lì gli undici punti lasciati sul campo. Averne portati a casa anche solo la metà avrebbe reso meno amaro il momento. Ma questo è uno di quelli principali. Solidità, compattezza, furbizia, voglia di lottare quando conta di più. Tutte cose da mettere in campo il prima possibile. Ancor prima degli aspetti tattici. Lo riporta La Nazione.

