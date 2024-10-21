Nazione: “La tela del mediano. Cataldi, esultanza alla Spider-Man, a più di uno a Roma fischieranno le orecchie”

Doppietta di grande qualità per l'ex Lazio, 8,5 in pagella per lui

La Nazione oggi in edicola ha dato un bell’8,5 in pagella a Danilo Cataldi, MVP di Lecce-Fiorentina: “Chirurgico nel piazzare il piattone sul palo più vicino di Falcone che vale il nono (arriverà poi il decimo) gol personale. Ordinato e attento nelle chiusure e nel pattugliare con intelligenza la sua zona. Si prende il lusso di segnare una doppietta di grande qualità calciando una punizione (quattro in carriera) da specialista. Esultanza alla Spider-Man perché nessuno lo ha ucciso. A più di uno a Roma fischieranno le orecchie”.

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