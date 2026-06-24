Nazione: "La nuova Fiorentina non si sta costruendo solo sul mercato: fondamentale uno staff di primo livello"

Si tratta di un'operazione considerata fondamentale per il futuro della Fiorentina

La nuova Fiorentina non si sta costruendo solo sul mercato. Parallelamente alla ricerca dei rinforzi per la rosa il club è impegnato in un'altra operazione considerata fondamentale per il futuro: mettere a disposizione di Grosso uno staff tecnico di primo livello, capace di aumentare competenze e professionalità. Una necessità resa evidente anche dalla ridotta composizione del gruppo di lavoro che il nuovo allenatore porterà con sé. Dello staff storico di Grosso fanno infatti parte solo tre figure: il vice Raffaele Longo, ex giocatore viola ai tempi della C2, il preparatore atletico Francesco Vaccariello e il collaboratore tecnico Mauro Carretta, tutti già al suo fianco nelle esperienze di Frosinone, Lione e Sassuolo. Da qui la scelta della società di intervenire con innesti mirati e di spessore.

Il primo, come ormai noto, è Claudio Filippi, preparatore dei portieri da sempre vicino a Paratici. Tra i profili individuati ci sarebbe anche Damià Abella, ex calciatore spagnolo con esperienze nei team di West Bromwich Albion e Watford, destinato a ricoprire il ruolo di match analyst, mentre per l'area medica il nome nuovo dovrebbe essere quello di Andrea Magini, fisioterapista toscano (è nato a Terranuova Bracciolini) con trascorsi nel settore giovanile viola dal 2014 al 2016 e una successiva carriera sviluppata tra Cina, Villarreal e Chelsea, club con cui collabora da anni come consulente esterno (ad oggi è anche il fisioterapista di fiducia dell'attaccante del Bayern ed ex blues Nicolas Jackson).

La sensazione è che le ultime due figure individuate siano legate alle esperienze professionali maturate da Paratici in Inghilterra. Un segnale chiaro della direzione intrapresa dalla Fiorentina, che non vuole limitarsi a costruire una squadra più competitiva ma punta a rafforzare ogni settore della prima squadra. Lo riporta La Nazione.