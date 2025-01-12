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Nazione: “La Fiorentina vuole un “tesoretto” dalle cessioni. Rischia l’addio anche Prongracic?”

La Fiorentina mira ad un "tesoretto" da reinvestire sul mercato in entrata

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 gennaio 2025 09:47
Nazione: “La Fiorentina vuole un “tesoretto” dalle cessioni. Rischia l’addio anche Prongracic?” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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L'addio di Cristiano Biraghi alla Fiorentina è imminente, ma il focus principale dei dirigenti viola riguarda altre operazioni di mercato in uscita. Kouame, Ikoné, Kayode, Parisi e Moreno sono i nomi più coinvolti, con possibili discorsi anche su Pongracic.

L'obiettivo è costruire un "tesoretto" economico da reinvestire sul mercato in entrata, considerato cruciale sia per ragioni tecniche che finanziarie. I lavori sono in corso per ottimizzare queste operazioni e garantire risorse per nuovi acquisti. Lo riporta La Nazione.

https://www.labaroviola.com/nazione-luiz-henrique-la-fiorentina-insiste-ma-serve-cedere-kouame-e-ikone-in-prestito-con-riscatto/284353/

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