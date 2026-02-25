Nazione: “La Fiorentina vuole continuare a vincere ma si può permettere di perdere con 2 gol di scarto”

L’appetito vien mangiando ed è chiaro che, dopo la scorpacciata di vittorie dell’ultima settimana, la Fiorentina sia desiderosa di proseguire nel solco dei successi conseguiti con Como, Jagiellonia e Pisa, centrando sempre contro i polacchi un altro trionfo che certificherebbe il passaggio del turno agli ottavi di Conference.

Per strappare il pass, in realtà, De Gea e soci – forti del 3-0 ottenuto giovedì scorso nel gelo di Bialystok – potrebbero addirittura permettersi di perdere con due gol di scarto il playoff di ritorno in programma domani alle 18:45 al Franchi (arbitrerà il serbo Jovanovic) ma è chiaro che non è questa la mentalità che Vanoli ha scelto di trasmettere alla squadra, che già nel turno d’andata – nonostante i pensieri verso il derby col Pisa e una rotazione totale dell’undici titolare – è riuscita a schiantare a domicilio la capolista dell’Ekstraklasa, fermata poi domenica sull’1-1 dal Radomiak Radom. Lo scrive La Nazione.