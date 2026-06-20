Nazione: “La Fiorentina vuole chiudere per Koleosho in prestito con obbligo condizionato”

contatti tra le due proprietà vanno avanti. Ha una valutazione da 10 milioni più bonus

Da giorni si è ormai capito che Luca Koleosho rappresenta una priorità del mercato della Fiorentina. I contatti per l'esterno di proprietà del Burnley vanno avanti e la valutazione si aggira attorno ai 10 milioni di euro (più i consueti bonus). La crescita del giocatore e la recente esposizione in Nazionale hanno rallentato un po' le operazioni, ma la Fiorentina è assolutamente convinta di chiudere la trattativa magari in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Lo scrive La Nazione.