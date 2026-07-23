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Nazione: "La Fiorentina vuole 10 milioni per Fortini: nelle ultime ore sondaggio del Sassuolo"

Sul fronte delle uscite il nome più caldo è quello di Fortini

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 luglio 2026 10:36
Nazione: "La Fiorentina vuole 10 milioni per Fortini: nelle ultime ore sondaggio del Sassuolo" - Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fortini
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Sul fronte delle uscite, il nome più caldo resta quello di Niccolò Fortini: il terzino, in scadenza di contratto, è cercato da tempo da Torino e Napoli ma nelle ultime ore c'è stato anche un sondaggio del Sassuolo: non appena partirà - ma la Fiorentina chiede 10 milioni - potrà arrivare un altro terzino (che prescinderà da Valdepenas, già bloccato e destinato ad arrivare a Firenze a fine mese). Lo scrive La Nazione.

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