Out per Siviglia Dodo, che ieri è stato dimesso dall’ospedale di S. Maria Nuova dopo l’intervento di appendicectomia: il calciatore da oggi inizierà il percorso riabilitativo e sarà sottoposto a nuova valutazione sabato. La speranza è che il brasiliano sia disponibile per il match di ritorno col Betis o al più tardi nel posticipo di lunedì 12 maggio (alle 18.30) a Venezia. Lo scrive La Nazione.