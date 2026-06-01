Nazione: “La Fiorentina salirà al 14° posto nel ranking Uefa ma non potrà difenderlo”

Anche senza Europa, la Fiorentina potrebbe finire la prossima stagione nelle prime 30 posizioni

Nel corso dell'ultima annata internazionale la Fiorentina ha conquistato 14,25 punti validi per il ranking Uefa, grazie a quali ha terminato la graduatoria stagionale al 44° posto. A livello di classifica generale, invece, la squadra viola è riuscita a chiudere il quinquennio del ranking Uefa addirittura in 22esima posizione con 76,25 punti, eguagliando, così, il miglior piazzamento raggiunto nel 1999-2000, l'annata che vide la Fiorentina sfiorare l'accesso ai quarti di Champions League.

La notizia ancora più sbalorditiva è rappresentata, però, dalla posizione in cui la Fiorentina ricomincerà la prossima stagione europea (a cui, purtroppo, non prenderà parte). Per effetto dello "scarto" dei punti dell'annata 2021-22, infatti, la Fiorentina salirà nella nuova graduatoria del Ranking Uefa per club addirittura fino al 14° posto (seconda italiana dietro l'Inter), stabilendo così il nuovo record assoluto nella storia gigliata. Non potendo alimentare questo punteggio nel corso della prossima stagione continentale, è abbastanza scontato prevedere una lenta, ma progressiva, discesa nel corso dell'annata, con la concreta possibilità, però, che la Fiorentina stessa possa, comunque, terminare la stagione nelle prime 30 posizioni, situazione decisamente ottimale nel caso di un pronto ritorno in Europa della squadra gigliata. Lo scrive La Nazione.