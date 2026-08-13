Nazione: "La Fiorentina prepara l'offerta per Thorstvedt e capendo se può inserire Fortini nell'affare"

Se arriva Thorstvedt, Fabbian saluta la Fiorentina

Sistemato il domino relativo a Piccoli e Pellegrino, la Fiorentina si prepara a vivere tutti d'un fiato gli ultimi ventuno giorni di mercato con ancora una serie di priorità. In primis per quel che riguarda l'esterno da piazzare a sinistra nello scacchiere offensivo di Grosso. Poi ci sarà da capire come e quando dare l'assalto a Thorstvedt , vera e propria richiesta di Grosso che Paratici è deciso a soddisfare. Lo si era immaginato ormai da un paio di mesi che servisse tempo. La Fiorentina sta preparando l'offerta e sta cercando di capire se è possibile inserire Fortini nell'affare. Se così fosse Paratici punterebbe a un esborso economico realmente contenuto.

Ma Paratici e Goretti sono anche indaffarati sul fronte cessione. Fondamentale (causa ingaggi pesanti) cedere nei prossimi giorni esuberi come Barak, Sottil e Nzola. I dirigenti viola stanno cercando delle soluzioni che fin qui non si sono rivelate semplici. Poi sarà tracciata la rotta anche per quel che riguarda altre situazioni. Dovesse arrivare Thorstvedt sarebbe automatica la cessione di Fabbian, entrato nel mirino di diverse squadre tra cui la Lazio, che lo prenderebbe volentieri in prestito. Ma il centrocampista piace molto anche al Bologna (sarebbe un ritorno) e al Sassuolo, col quale si è parlato nel discorso per il centrocampista norvegese. Lo scrive La Nazione.