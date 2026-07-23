Nazione: "La Fiorentina per Alajbegovic non intende spingersi oltre 25 milioni"

Durante il ritiro in Inghilterra, Paratici vuole regalare almeno un esterno offensivo a Grosso

La missione di Fabio Paratici è quella di regalare almeno un esterno offensivo a Fabio Grosso nell'arco del periodo di ritiro in Inghilterra, che partirà venerdì pomeriggio. Impresa non facile visto che, per il momento, i profili sondati dall'area tecnica hanno tutti una valutazione non avvicinabile (le prime scelte, ovviamente).

L'elemento sul quale il ds ha concentrato la sua attenzione da un paio di giorni è Kerim Alajbegovic, esterno sinistro classe 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen per il quale, tuttavia, i tedeschi hanno sparato alto: 40 milioni di euro, bonus compresi, per aggiudicarsi uno degli altri nascenti del calcio bosniaco. Su Alajbegovic (13 gol lo scorso anno con il Salisburgo) c'è da tempo anche l'Atalanta che tuttavia, proprio per il costo del cartellino, ha scelto di prendere tempo, favorendo proprio l'inserimento della Fiorentina che tuttavia oltre 25 milioni non pare volersi spingere. Lo scrive La Nazione.