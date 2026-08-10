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Nazione: “La Fiorentina pensa ad un nuovo terzino sinistro ma dipende dal futuro di Dodò”

Se non arriverà l’addio, firmerà un rinnovo annuale

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 agosto 2026 07:57
Nazione: “La Fiorentina pensa ad un nuovo terzino sinistro ma dipende dal futuro di Dodò” - Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Dodo
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I dirigenti viola stanno valutando anche l'ipotesi di prendere un nuovo terzino sinistro, ma l'impressione è che molto dipenda dal futuro di Dodo. Certezze sull'addio non ce ne sono. Le parti lavorano da mesi per separarsi, ma se così non dovesse essere firmerà il rinnovo annuale e resterà a disposizione di Grosso. Lo riporta La Nazione.

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