Nazione: “La Fiorentina pensa ad un nuovo terzino sinistro ma dipende dal futuro di Dodò”

Se non arriverà l’addio, firmerà un rinnovo annuale

I dirigenti viola stanno valutando anche l'ipotesi di prendere un nuovo terzino sinistro, ma l'impressione è che molto dipenda dal futuro di Dodo. Certezze sull'addio non ce ne sono. Le parti lavorano da mesi per separarsi, ma se così non dovesse essere firmerà il rinnovo annuale e resterà a disposizione di Grosso. Lo riporta La Nazione.