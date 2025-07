Entro il fine settimana avverrà il famoso incontro decisivo per il rinnovo di Mandragora. Le parti si sono già aggiornate telefonicamente, Daniele Pradè si è preso qualche giorno per studiare l’offerta giusta e attendere l’ok da Rocco Commisso. Da giorni c’è però un discreto ottimismo per una firma fino al 2029 intorno ai 2 milioni a stagione. E poi c’è il resto. Ovvero il mercato in entrata. Lo scrive La Nazione.