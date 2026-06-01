Nazione: “La Fiorentina non vuole pagare per lo svincolo di Grosso. Poi da risolvere la questione staff”

L’accordo per lo svincolo può arrivare già oggi

Ma per vederlo sbarcare al Viola Park non c'è mai stata l'altra condizione: ovvero lo svincolo dal Sassuolo. Premessa. C'è grande ottimismo perché si arrivi a un accordo, probabilmente anche nella giornata di oggi. Di certo la Fiorentina ha già fatto sapere di non voler pagare alcunché per favorire lo svincolo. Anche perché poi ci sarà da affrontare la seconda questione, quella relativa allo staff. Altro nodo da sciogliere prima di potersi dare la mano in modo definitivo e mettere l'accordo nero su bianco. Solo in quel momento Grosso potrà sbarcare al Viola Park ed essere presentato alla stampa come nuovo allenatore della Fiorentina. Lo riporta La Nazione.