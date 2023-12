Nazione, la Fiorentina non potrà fare a meno di due colpi: terzino destro ed esterno-jolly offensivo

L’uno complementare all’altro, dato che il primo è l’obiettivo, il secondo il mezzo per raggiungerlo. Le idee regalo in chiave mercato di cui la Fiorentina non potrà proprio fare a meno sono quelle: il terzino destro e l’esterno-jolly offensivo. Barone e Pradè danno la sensazioni di essersi già mossi in modo concreto con l’obiettivo di far partire il mercato portando a Firenze un nuovo difensore (con Pierozzi in partenza) e un esterno offensivo (salutando Brekalo). Accadrà tutto da qui al dopo-Befana. Il tempo, insomma, di non sbagliare contro Toro e Sassuolo, le prossime due avversarie, e l’operazione Champions-mercato sarà al centro delle giornate della Fiorentina. Lo scrive La Nazione.