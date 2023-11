Nazione, la Fiorentina non ha più scuse: se fallirà saranno tutti in discussione. Tre gare decisive

La Fiorentina non può più sbagliare. Percorso obbligato e che non concede deroghe. Non può concederle, non fosse altro perché si è padroni del proprio destino in tutte e tre le competizioni. Non un aspetto da poco. Se così non fosse si aprirebbero interrogativi importanti, destinati a coinvolgere tutti, come è normale e logico che sia in situazioni del genere. Ma sono scenari, questi, che si paleseranno solo se questo trittico di partite non andrà a diradare le nuvole che si sono addensate sulla Fiorentina in questo periodo.

Ovvio che tante cose finiranno per essere sotto la lente d’ingrandimento in mancanza di risultati. Italiano, gli attaccanti, la squadra: sono tutti attesi dalla riprova più delicata da quando la Fiorentina è stata rigenerata (la scorsa stagione in termini di risultati), puntando anche quest’anno sul triplo impegno, campionato-Europa League-Coppa Italia. Ben sapendo quali sono i punti deboli e le certezze su cui fare leva. Lo scrive La Nazione.