Nazione: “La Fiorentina non ha nessuna intenzione di mettere fretta a Mastantuono”

Non c’è alcun ultimatum per la risposta

Parallelamente la Fiorentina attende un cenno da Franco Mastantuono, che nelle scorse ore ha ripreso ad allenarsi con il Real Madrid. Il talento argentino si è preso del tempo per decidere il proprio futuro. La Fiorentina non ha nessuna intenzione di mettegli fretta. Non c'è alcun ultimatum per la risposta. Si continua a respirare una certa fiducia anche se sull'agente è forte il pressing di diversi club europei. L'impressione, in ogni caso, è che non si andrà oltre questa settimana. La Fiorentina capirà a breve se potrà contare sul talentino di Azul o se dovrà virare su altri profili. Lo scrive La Nazione.