Nazione: “La Fiorentina non ha nessuna intenzione di mettere fretta a Mastantuono”
Non c’è alcun ultimatum per la risposta
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2026 08:37
Parallelamente la Fiorentina attende un cenno da Franco Mastantuono, che nelle scorse ore ha ripreso ad allenarsi con il Real Madrid. Il talento argentino si è preso del tempo per decidere il proprio futuro. La Fiorentina non ha nessuna intenzione di mettegli fretta. Non c'è alcun ultimatum per la risposta. Si continua a respirare una certa fiducia anche se sull'agente è forte il pressing di diversi club europei. L'impressione, in ogni caso, è che non si andrà oltre questa settimana. La Fiorentina capirà a breve se potrà contare sul talentino di Azul o se dovrà virare su altri profili. Lo scrive La Nazione.