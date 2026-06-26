Nazione: “La Fiorentina ha piazzato il colpo Beldenti: trattativa lampo, arriva per 1 milione più bonus”

Denis Beldenti raggiunge il fratello Samuel, che gioca già alla Fiorentina

La Fiorentina guarda con grante attenzione al futuro e si assicura Dennis Beldenti. Il difensore classe 2010 arriva dal Brescia per circa un milione di euro più bonus dopo una stagione da protagonista. Nonostante la giovane età, ha bruciato le tappe imponendosi in Primavera con 15 presenze, di cui 11 da titolare.A febbraio è arrivato anche l'esordio con la Nazionale Under 16, confermando il suo status di uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. Raggiunge in viola il fratello Samuel, classe 2008 di ruolo centrocampista. Lo scrive La Nazione.