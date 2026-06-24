Nazione: “La Fiorentina ha l’accordo totale con l’entourage di Koleosho. Da limare solo la formula”

Il Burnley spinge per un addio a titolo definitivo

La Fiorentina accelera sul mercato estivo. In cima alla lista delle priorità di Paratici e Goretti c'è Luca Koleosho . Il talentuoso esterno offensivo classe 2004 del Burnley, pilastro della Nazionale Under 21 azzurra, è a un passo dal trasferimento a Firenze. L'accordo economico con l'entourage del giocatore è totale; i due club lavorano sui dettagli finali di un'operazione valutata circa 10 milioni di euro più bonus. Resta solo da limare la formula, con la dirigenza viola che spinge per il prestito con obbligo di riscatto condizionato e gli inglesi che preferirebbero un addio immediato a titolo definitivo. Lo riporta La Nazione.