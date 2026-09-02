Nazione: "La Fiorentina ha investito 130 milioni. Il saldo? -38. 92 i milioni incassati"

Adesso la parola passa al campo

Centotrenta milioni per tagliare con il passato e cucire addosso alla Fiorentina un futuro all’altezza delle promesse. Il mercato viola si è chiuso con i numeri di una rivoluzione: 130 milioni spesi, bonus esclusi, e 92 incassati per un saldo negativo di 38 milioni circa Una fotografia che richiede una precisazione: gli obblighi condizionati di acquisto vengono messi a bilancio solo per il costo del prestito, mentre per le cessioni funziona all’opposto, gli incassi risultano più alti. Resta uno sforzo senza precedenti nell’anno del centenario, prova della volontà di realizzare quel «Rinascimento viola» evocato dal presidente Commisso solo pochi giorni fa.

Adesso la parola passa al campo, che dopo due giornate ha raccontato l’opposto: zero punti, nessun gol segnato e sette subiti. La falsa partenza non cancella però la portata dell’intervento. La società ha investito risorse enormi e consegnato a Grosso una rosa giovane e ricca di alternative. Restano diritti e obblighi che potranno pesare sui conti futuri, ma il messaggio è netto: la Fiorentina ha scelto di investire e non di aspettare. Lo scrive La Nazione.